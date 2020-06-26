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Габала - Сабах

Чемпионат Азербайджана - 26 июня 2020

Футбол, Чемпионат Азербайджана. Следите за матчем Габала – Сабах на Eurosport.ru! 26 июня 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Габала и Сабах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Габала и Сабах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

