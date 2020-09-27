Нефтчи Баку
    -
    18:00
    27.09.20
    Баксель Арена
    Габала
      Чемпионат Азербайджана • Тур 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Нефтчи - Габала
      Чемпионат Азербайджана - 27 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Азербайджана. Следите за матчем Нефтчи Баку – Габала на Eurosport.ru! 27 сентября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтчи Баку и Габала и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нефтчи Баку и Габала, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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