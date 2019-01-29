Twitter

Коуч из Серии C в стиле Зидана нокаутировал соперника и получил пятимесячную дисквалификацию

Коуч из Серии C в стиле Зидана нокаутировал соперника и получил пятимесячную дисквалификацию
Eurosport

1 час назад

Хоть в чем-то мужчина превзошел великого Зинедина.

Главный тренер футбольного клуба «Луккезе» Джанкарло Фаварин схлопотал пятимесячную дисквалификацию за удар тренера соперника.

Инцидент произошел во время игры 23-го тура Серии C между «Луккезе» и «Алессандрией» (2:2). Фаварин вступил в перепалку с помощником главного тренера «Алессандрии» и ударил того головой в лицо.

  • По словам Фаварина, его поступок был спровоцирован плевками и оскорблениями со стороны скамейки соперника.
  • В итоге коуч «Луккезе» получил дисквалификацию до конца сезона, а помощник главного тренера «Алессандрии» (его зовут Гаэтано Манчино) – 2 матча бана.

Африканский арбитр боднул игрока головой, а потом добавил рукой

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Prima Divisione A

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - «Дьяволы» разнесли «Питтсбург» в гостях, будто против них играли не Кросби с Малкиным, а дети с д

04:27
Популярные видео
Половину матча «Филадельфии» и «Виннипега» солировали вратари. Дальше зажигали «Флайерс»
 239 просмотров8 ч
Фанат с надувной куклой, ловля насекомых и самые нелепые удары – WATTS с Australian Open божественен
4 804 просмотровВчера в 00:03