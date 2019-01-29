Коуч из Серии C в стиле Зидана нокаутировал соперника и получил пятимесячную дисквалификацию

Главный тренер футбольного клуба «Луккезе» Джанкарло Фаварин схлопотал пятимесячную дисквалификацию за удар тренера соперника.

Инцидент произошел во время игры 23-го тура Серии C между «Луккезе» и «Алессандрией» (2:2). Фаварин вступил в перепалку с помощником главного тренера «Алессандрии» и ударил того головой в лицо.

По словам Фаварина, его поступок был спровоцирован плевками и оскорблениями со стороны скамейки соперника.

В итоге коуч «Луккезе» получил дисквалификацию до конца сезона, а помощник главного тренера «Алессандрии» (его зовут Гаэтано Манчино) – 2 матча бана.

Африканский арбитр боднул игрока головой, а потом добавил рукой

Подписывайся на нас в инстаграме