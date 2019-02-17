«Про Пьяченца» вывела на поле лишь 8 игроков, причем из молодежки, и сгорела 0:20. Что это за дичь?

0:20?

Да, именно с таким счетом проиграла «Про Пьяченца» команде «Кунео» в гостевом матче Серии C. До сегодняшней встречи хозяева, идущие на 13-м месте, забили 18 мячей в 24 матчах.

Почему такой счет?

«Про Пьяченца» вышла на поле в восьмером. Причем все игроки – футболисты молодежного состава. А 19-летник Николай Чириглиано был заявлен как главный тренер команды.

С чем это связано?

Финансовые проблемы. Первая команда и тренеры бастуют уже несколько недель из-за задержек заработной платы. В начале сезона с клуба сняли восемь очков, команда пропустила из-за кризиса уже три игры, пропуск четвертой грозил исключением из чемпионата, поэтому футболисты вышли на поле в столь усеченном составе.

Реакция

Футболист «Кунео» Фабиано Сантакроче отыграл первый тайм. После замены он написал в инстаграм: «Будет ли еще воскресенье, где вы сыграете первый тайм со счетом 13:0 а против вас будут играть шесть человек младше 17 лет и вратарь в роли центрального защитника. Нет слов. Позор тем, кто допустил это».

Что дальше?

В марте состоится слушание в суде, на клуб подали иск футболисты, не получающие зарплату. «Про Пьяченца» занимает последнее место в Серии С с 15 очками.

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