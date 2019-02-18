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Пока «Ювентус» громит всех в Серии А, талант туринцев в Примавере уничтожил «Сиену» шикарным голом

Пока «Ювентус» громит всех в Серии А, талант туринцев в Примавере уничтожил «Сиену» шикарным голом
Eurosport

10 мин. назад

Стэфи Мавидиди пора в главную команду.

Молодой форвард «Ювентуса» Стэфи Мавидиди забил роскошный мяч за молодежную команду в матче против «Сиены».

Англичанин на скорости убрал двух защитников, уже в штрафной убрал еще двух игроков «Сиены» и переиграл голкипера гостей, сделав счет 2:1 в пользу «старой синьоры».

  • Но во втором тайме «Сиена» забила дважды и победила со счетом 3:2.
  • Transfermarkt оценивает 20-летнего англичанина в 600 тысяч евро.
  • На его счету 5 мячей и ассист в 25 матчах за молодежку в сезоне-2018/19.
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