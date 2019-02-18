Пока «Ювентус» громит всех в Серии А, талант туринцев в Примавере уничтожил «Сиену» шикарным голом

Молодой форвард «Ювентуса» Стэфи Мавидиди забил роскошный мяч за молодежную команду в матче против «Сиены».

Англичанин на скорости убрал двух защитников, уже в штрафной убрал еще двух игроков «Сиены» и переиграл голкипера гостей, сделав счет 2:1 в пользу «старой синьоры».

Но во втором тайме «Сиена» забила дважды и победила со счетом 3:2.

Transfermarkt оценивает 20-летнего англичанина в 600 тысяч евро.

На его счету 5 мячей и ассист в 25 матчах за молодежку в сезоне-2018/19.

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