Американский актер Мэтт Деймон рассказал о посещении футбольного матча с участием «Бока Хуниорс» в Аргентине, на родине жены.

«Самая сумасшедшая вещь, которую я когда-либо видел – без сомнения, футбол в Аргентине. Моя жена из Аргентины, и мы приехали туда около 11 или 12 лет назад. Любимый клуб ее семьи, «Бока Хуниорс», играл в финале. Я спросил у ее дяди: «О, мы можем пойти посмотреть матч?» Он вдруг сделал очень серьезное лицо и сказал по-испански: «Да, мы можем пойти. Но без женщин, без детей».

И я такой: что? Я думал, мы возьмем детей. Но я понял, почему нет. Мы прошли через три, думаю, полицейских баррикады. Было временное ограждение из колючей проволоки. Абсолютное безумие. Полиция с защитным снаряжением стояла снаружи. Люди сидели в специальных эндзонах, на лучших местах не было никого. Они дистанцировались, потому что могли бросать друг в друга предметы и нанести вред.

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Наша команда выиграла, фанаты другой стали выходить. Я спросил: «Пойдем?» А он ответил: «Нет». Потому что сперва им нужно было выйти. Это было сумасшествие. Самое сумасшедшее спортивное событие, на котором я когда-либо был. Американцы, которые оказались за границей и имеют шанс попасть на стадион – это действительно круто. Это того стоит», – рассказал Деймон.

50-летний Мэтт – лауреат «Оскара»-1998.

«Бока» – 28-кратный чемпион Аргентины.

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