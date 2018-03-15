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Голкипер «Ривер Плэйта» стал лучшим игроком Суперкласико и получил корону из Burger King

Голкипер «Ривер Плэйта» стал лучшим игроком Суперкласико и получил корону из Burger King
Eurosport

1 час назад

Не самый выдающийся приз.

В матче за Суперкубок Аргентины «Ривер Плэйт» одержал победу над врагами из «Боки Хуниорс» – 2:0.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Ривера» Франко Армани, но за свои старания он получил какой-то уж слишком странный приз. Кажется, киперу не очень понравилась корона от Burger King.

  • Burger King – постоянный спонсор Суперкубков Аргентины. В прошлом году они вручили лучшему футболисту матча мангал и фартук.
  • Это первая победа «Ривера» в Суперкубке Аргентины. Трофей разыгрывался в шестой раз.
  • Армани – шестикратный чемпион Колумбии в составе «Атлетико Насьональ».

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