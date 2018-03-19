Eurosport

Аргентинский шкет похоронил самооценку соперника финтом, который обязательно назовут его именем

Аргентинский шкет похоронил самооценку соперника финтом, который обязательно назовут его именем
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Лаутаро Мартинес скоро провернет это в Европе.

Нападающий аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинес исполнил крутой финт на 14-й минуте матча чемпионата против «Патронато».

Форвард прокинул мяч мимо соперника эффектным финтом в два касания.

  • Ранее сообщалось, что Мартинес интересен «Интеру» и «Боруссии».
  • «Расинг» разгромил «Патронато» со счетом 5:0. Мартинес забил пятый мяч.
  • Всего на счету 20-летнего нападающего 10 мячей в 14 матчах чемпионата Аргентины-2017/18.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Примера А

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фанаты «Вегаса» засыпали лед бейсболками и другим клубным мерчем в честь мощного хет-трика Карлссона

02:38
Популярные видео
Видео, где Кучеров очень крут: он покрошил «Эдмонтон» и вывел «Тампу» в плей-офф
1 463 просмотров8 ч
Демпси удалился и оставил «Сиэтл» безвольно умирать против «Далласа». Партнеры справились с задачей
 788 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться