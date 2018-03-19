Eurosport
Аргентинский шкет похоронил самооценку соперника финтом, который обязательно назовут его именем
Лаутаро Мартинес скоро провернет это в Европе.
Нападающий аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинес исполнил крутой финт на 14-й минуте матча чемпионата против «Патронато».
Форвард прокинул мяч мимо соперника эффектным финтом в два касания.
- Ранее сообщалось, что Мартинес интересен «Интеру» и «Боруссии».
- «Расинг» разгромил «Патронато» со счетом 5:0. Мартинес забил пятый мяч.
- Всего на счету 20-летнего нападающего 10 мячей в 14 матчах чемпионата Аргентины-2017/18.
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