Eurosport
Дикий аргентинец заехал прямой ногой в горло сопернику. Команда негодовала, что его удалили
Фол года.
Жуткий эпизод произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины «Лос Андес» – «Браун Адроге».
На 29-й минуте полузащитник «Брауна» Мартин Минадевино пошел вперед прямой ногой в борьбе за мяч и влетел в горло полузащитнику Густаво Турраке.
Забавно, что арбитра тут же обступили партнеры Минадевино и попросили не показывать красную карточку, как будто фол был на тоненького. Но рефери оказался неумолим.
После матча горло и щека Турраки стали хитом в твиттере.
- «Лос Андес» наказал соперника за грубость – 2:0.
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