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Дикий аргентинец заехал прямой ногой в горло сопернику. Команда негодовала, что его удалили

Дикий аргентинец заехал прямой ногой в горло сопернику. Команда негодовала, что его удалили
Eurosport

1 час назад

Фол года.

Жуткий эпизод произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины «Лос Андес» – «Браун Адроге».

На 29-й минуте полузащитник «Брауна» Мартин Минадевино пошел вперед прямой ногой в борьбе за мяч и влетел в горло полузащитнику Густаво Турраке.

Забавно, что арбитра тут же обступили партнеры Минадевино и попросили не показывать красную карточку, как будто фол был на тоненького. Но рефери оказался неумолим.

После матча горло и щека Турраки стали хитом в твиттере.

  • «Лос Андес» наказал соперника за грубость – 2:0.

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