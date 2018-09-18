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Подлец из аргентинской лиги по-пижонски отвернулся при голевом ударе и забил

Подлец из аргентинской лиги по-пижонски отвернулся при голевом ударе и забил
Eurosport

15 ч. назад

Шалость удалась.

В матче пятого тура чемпионата Аргентины «Уракан» принимал «Банфилд».

Хозяева уверенно расправились с соперниками и к 90-й минуте вели со счетом 2:0. «Банфилд» в компенсированное время провалился в защите и пропустил передачу на Андреса Роа. Защитники не умело исполнили искусственный офсайд, и форвард выбежал один на один с голкипером.

Роа принял мяч на линии штрафной, обработал его и увидел, что вратарь «Банфилда» Иван Арболеда прыгнул и остался на газоне. Андрес остановил мяч и при ударе демонстративно отвернулся.

  • «Уракан» победил – 3:0.
  • 25-летний Андрес Роа перешел в аргентинский клуб из колумбийского «Депортиво Кали» летом 2018 года.

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