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В Аргентине пара фанатов назвала сына Ривером Плэйтом

В Аргентине пара фанатов назвала сына Ривером Плэйтом
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Полное имя радует.

В городе Пинамаре под Буэнос-Айресом, похоже, живут самые отчаянные болельщики «Ривер Плэйта». Двое из них даже полюбили друг друга и зачали ребенка.

Ана София Плэйт и Науэль Эдуардо Вехарано стали родителями 16 октября. Они долго подбирали имя мальчику и в итоге назвали его Агустин Энцо Ривер Плэйт Бехарано.

Такое необычное сочетание отчасти получилось от комбинации фамилии матери и отца. Об этом пишет TyC Sports.

Сайт напоминает, что в Аргентине есть еще несколько семейных пар, которые назвали детей в честь любимых клубов. Например, у фанатов «Бока Хуниорс» уже есть Хуниос Сенейзе Фигероа Пальярес, Беньямин Кай Васкес получил имя в честь «Индепендьенте», Асуль Грана Альвареса назвали в честь «Сан Лоренсо», а Фраческу Лакаде Дельпьеро – в честь «Расинга».

  • После десяти проведенных матчей «Ривер Плэйт» (который клуб) идет в чемпионате Аргентины на девятом месте с 16 очками.
  • «Ривер Плэйт» и «Бока» впервые сыграют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.

«Бока» и «Ривер» впервые в истории встретятся в финале Кубка Либертадорес. Но есть огромная проблема

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