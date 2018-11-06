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Сочный гол низенького аргентинца, который не совсем Месси, хотя по этому удару так и не скажешь
Во дворе так получалось почти у каждого, а попробуй повтори в официальном матче.
В матче 11-го тура чемпионата Аргентины между «Сан-Лоренсо» и «Тальересом» забили отличный гол.
На 21-й минуте гости из Кордовы отлично накрыли прессингом, и один из опорников отдал передачу на Гонсало Марони.
Плеймейкер смело пошел на защиту, обошел центрбека Маркоса Сенеси и отлично плюнул из-за штрафной. Голкипер Николас Наварро поздно среагировал на удар и увидел, как мяч влетает в левую девятку.
- «Тальерес» удержал преимущество и довел матч до победы – 1:0.
- Это первый гол 19-летнего полузащитника в чемпионате. В девяти играх Примеры А у Марони еще одна результативная передача.
- После этой победы «Тальерес» поднялся на пятое место в аргентинской лиге, «Сан-Лоренсо» занимает третью строчку в таблице.
Дружок Месси врубил уровень Лео, смачно обвел полкоманды и всадил голище
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