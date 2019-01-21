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Автобус с футболистами рухнул в пропасть в Боливии. Погибли 13 человек, включая 4 игроков

Автобус с футболистами рухнул в пропасть в Боливии. Погибли 13 человек, включая 4 игроков
Eurosport

15 ч. назад

Еще 26 человек получили травмы.

Автобус с футбольной командой из Аргентины, которая носит название «Сиклес Клуб Лавалье», упал в пропасть с высоты более 100 метров. Инцидент произошел в Боливии.

Как отмечает Página Siete, погибли 13 человек, среди них – четверо футболистов. Еще 26 человек получили травмы. Причиной аварии послужил отказ тормозов, из-за чего автобус съехал с дороги.

  • Тренировка «Cicles Club Lavalle», которая была запланирована на 21 января, отменена.
  • Автобус упал в пропасть, когда направлялся на игру.
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