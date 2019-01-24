Сверхдальний страйк Хуана Кинтеро, которому добавил стиля рикошет от защитника

Полузащитник «Ривер Плейт» Хуан Кинтеро отыграл один мяч в матче чемпионата Аргентины против «Санта-Фе» красивым дальним ударом.

На 89-й минуте колумбиец получил мяч в 40 метрах от ворот и не нашел лучшего продолжения, как пульнуть его почти с середины поля. В полете мяч задел голову защитника «Униона», что сделало траекторию недосягаемой для голкипера.

Несмотря на красивый гол, «Ривер Плейт» все равно уступил со счетом 1:2 и занимает 12 место в чемпионате Аргентины.

Кинтеро играл на двух чемпионатах мира: 2014 и 2018 года.

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