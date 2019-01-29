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«Бока Хуниорс» подписала Кевина Макаллистера. В комментариях ожидаемо пошутили про фильм «Один дома»

«Бока Хуниорс» подписала Кевина Макаллистера. В комментариях ожидаемо пошутили про фильм «Один дома»
Eurosport

20 мин. назад

Совпадение и правда забавное.

«Бока Хуниорс» приобрела молодого аргентинского защитника. Эта новость вряд ли заслужила внимание, если б не имя футболиста: 21-летнего флангового игрока зовут Кевин Макаллистер.

Аргентинский клуб объявил о переходе в твиттере, а в комментариях ожидаемо пошли шутки про фильм «Один дома», где главный герой – полный тезка футболиста.

Некоторые твиты получились очень смешными:

Посмотрите какого игрока они взяли: в 1990 году он остановил грабителей в Чикаго, а в 1992-м в Нью-Йорке.

  • «Один дома» – серия семейных комедий, где главного героя забывают дома, и он отбивает нападение грабителей с помощью подручных инструментов.
  • Первый фильм вышел в 1990 году.
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