«Бока Хуниорс» подписала Кевина Макаллистера. В комментариях ожидаемо пошутили про фильм «Один дома»
Совпадение и правда забавное.
«Бока Хуниорс» приобрела молодого аргентинского защитника. Эта новость вряд ли заслужила внимание, если б не имя футболиста: 21-летнего флангового игрока зовут Кевин Макаллистер.
Аргентинский клуб объявил о переходе в твиттере, а в комментариях ожидаемо пошли шутки про фильм «Один дома», где главный герой – полный тезка футболиста.
Некоторые твиты получились очень смешными:
Посмотрите какого игрока они взяли: в 1990 году он остановил грабителей в Чикаго, а в 1992-м в Нью-Йорке.
- «Один дома» – серия семейных комедий, где главного героя забывают дома, и он отбивает нападение грабителей с помощью подручных инструментов.
- Первый фильм вышел в 1990 году.
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