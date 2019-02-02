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Воскрешайте мем про щелочку Широкова – парень из Аргентины повторил

Воскрешайте мем про щелочку Широкова – парень из Аргентины повторил
Eurosport

48 мин. назад

Не для него изобрели бинокль.

Себастьян Паласиос и два его партнера по «Тальерес» пришибли «Банфилд» (3:1) в рамках 17-го тура чемпионата Аргентины.

27-летний нападающий получил длиннющий пас от голкипера Эрреры, прочесал с мячом вперед, дал газу на крутом повороте и выстрелил – мяч скользнул в тонкую щелочку между вратарем «Банфилда» и штангой.

  • «Тальерес» идет на 12-м месте в чемпионате Аргентины, где лидер – не «Бока» или «Ривер», а «Расинг».
  • В Примере А-2018/19 Паласиос забил 2 мяча.
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