Воскрешайте мем про щелочку Широкова – парень из Аргентины повторил

Себастьян Паласиос и два его партнера по «Тальерес» пришибли «Банфилд» (3:1) в рамках 17-го тура чемпионата Аргентины.

27-летний нападающий получил длиннющий пас от голкипера Эрреры, прочесал с мячом вперед, дал газу на крутом повороте и выстрелил – мяч скользнул в тонкую щелочку между вратарем «Банфилда» и штангой.

«Тальерес» идет на 12-м месте в чемпионате Аргентины, где лидер – не «Бока» или «Ривер», а «Расинг».

В Примере А-2018/19 Паласиос забил 2 мяча.

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