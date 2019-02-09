Зрители и так были в восторге от 8 голов, а один был забит эпичной бисиклетой
Вот это красотища.
Первый тайм матча аргентинской Примеры между «Тигре» и «Банфилдом» подарил зрителям шесть мячей, но самый красивый гол был забит сразу после перерыва.
После навеса в штрафную Хуан Пабло Альварез скинул мяч в район линии вратарской, откуда его впечатал в ворота ударом через себя форвард гостей Огустин Фонтана.
- Матч закончился вничью со счетом 4:4.
- У Фонтаны три гола в двух матчах чемпионата Аргентины-2018/19.
- «Банфилд» идет на 12-м месте с 23 очками, «Тигре» находится на 18-й строчке, имея в активе 19 очков.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте