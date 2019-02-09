Twitter

Зрители и так были в восторге от 8 голов, а один был забит эпичной бисиклетой

Зрители и так были в восторге от 8 голов, а один был забит эпичной бисиклетой
Eurosport

57 мин. назад

Вот это красотища.

Первый тайм матча аргентинской Примеры между «Тигре» и «Банфилдом» подарил зрителям шесть мячей, но самый красивый гол был забит сразу после перерыва.

После навеса в штрафную Хуан Пабло Альварез скинул мяч в район линии вратарской, откуда его впечатал в ворота ударом через себя форвард гостей Огустин Фонтана.

  • Матч закончился вничью со счетом 4:4.
  • У Фонтаны три гола в двух матчах чемпионата Аргентины-2018/19.
  • «Банфилд» идет на 12-м месте с 23 очками, «Тигре» находится на 18-й строчке, имея в активе 19 очков.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Примера А

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Яркое выступление Турсынбаевой принесло ей серебро четырех континентов

04:39
Популярные видео
Блестящий прокат Кихиры сделал ее чемпионкой не одного, а целых четырех континентов
1 813 просмотров5 ч
«Рейнджерс» пышно чествовали чемпионов-1994, а спустя два часа грустно вынимали от Свечникова
 804 просмотров5 ч