Парень из Аргентины подготовился к выходу Mortal Kombat 11 эффектным фаталити с ноги

Полузащитник «Патронато» Федерико Браво оставил команду в меньшинстве в матче чемпионата Аргентины против «Эстудиантеса».

В одном из эпизодов Браво бросился за мячом и прямой ногой заехал по футболисту хозяев, за что немедленно был изгнан с поля главным арбитром.

К тому моменту «Эстудиантес» уже вел со счетом 1:0 и не реализовал пенальти. После удаления счет не изменился.

Браво 3 сезона отыграл за «Бока Хуниорс», после чего 2 года играл за греческий «Панетоликос».

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме