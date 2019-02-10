Парень из Аргентины подготовился к выходу Mortal Kombat 11 эффектным фаталити с ноги
Очень грязный прием.
Полузащитник «Патронато» Федерико Браво оставил команду в меньшинстве в матче чемпионата Аргентины против «Эстудиантеса».
В одном из эпизодов Браво бросился за мячом и прямой ногой заехал по футболисту хозяев, за что немедленно был изгнан с поля главным арбитром.
- К тому моменту «Эстудиантес» уже вел со счетом 1:0 и не реализовал пенальти. После удаления счет не изменился.
- Браво 3 сезона отыграл за «Бока Хуниорс», после чего 2 года играл за греческий «Панетоликос».
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