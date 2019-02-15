Eurosport
В матче «Ривер Плейт» пес выскочил на поле и щедро удобрил газон
Игрокам нужно выходить на поле с пакетиком.
Во втором тайме матча чемпионата Аргентины «Росарио» – «Ривер Плейт» на поле выбежала собака. Первым делом пес оправил нужду на поле, после чего его долго не могли выгнать.
Животное удрало от судьи, и лишь один из игроков «Росарио» успокоил и вынес собаку с поля.
В декабре прошлого года собака выбежала на поле в матче третьего дивизиона Аргентины между «Дефенсор де Бельграно» и «Ювентуд Унида». Пес отразил мяч, который летел в пустые ворота.
- Матч между «Росарио» и «Ривером» завершился вничью 1:1.
- После 18 туров аргентинской Суперлиги «Ривер» идет шестым в турнирной таблице.
- «Росарио» занимает 17 место.
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