В матче «Ривер Плейт» пес выскочил на поле и щедро удобрил газон

Во втором тайме матча чемпионата Аргентины «Росарио» – «Ривер Плейт» на поле выбежала собака. Первым делом пес оправил нужду на поле, после чего его долго не могли выгнать.

Животное удрало от судьи, и лишь один из игроков «Росарио» успокоил и вынес собаку с поля.

В декабре прошлого года собака выбежала на поле в матче третьего дивизиона Аргентины между «Дефенсор де Бельграно» и «Ювентуд Унида». Пес отразил мяч, который летел в пустые ворота.

Матч между «Росарио» и «Ривером» завершился вничью 1:1.

После 18 туров аргентинской Суперлиги «Ривер» идет шестым в турнирной таблице.

«Росарио» занимает 17 место.

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