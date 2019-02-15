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Даже Бекхэм сойдет с ума от гола Кинтеро, закрутившего мяч в ворота почти с угла поля
Гол, который ты пересмотришь не раз.
Счет в матче аргентинской Суперлиги между «Росарио» и «Ривер Плейт» открыл Хуан Кинтеро.
Полузащитник «Ривер Плейт» исполнил подачу с углового, после чего подобрал выброшенный защитниками мяч из штрафной и смертоносным ударом с 20 метров отправил его под планку ворот. Прыжок вратаря оказался бесполезным.
Во втором тайме в игре произошло еще одно неординароное событие – на поле выбежала собака. Первым делом пес оправил нужду на поле, после чего его долго не могли выгнать.
2 года назад Кинтеро торчал в четвертой лиге Франции. Теперь он разносит ЧМ и тащит Колумбию
- Матч между «Росарио» и «Ривером» завершился вничью 1:1.
- После 18 туров аргентинской Суперлиги «Ривер» идет шестым в турнирной таблице.
- «Росарио» занимает 17 место.
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