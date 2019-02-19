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Паренек из Аргентины показал чудеса гибкости и вонзил эстетский гол ножницами

Паренек из Аргентины показал чудеса гибкости и вонзил эстетский гол ножницами
Eurosport

1 час назад

Обидно, но команда этого гения плетется на последней строчке.

В матче 19-го тура аргентинской Суперлиги «Архентинос Хуниорс» обыграл «Эстудиантес» из Ла Платы со счетом 2:1.

Счет в игре открыл защитник «Архентинос Хуниорс» Элиас Гомес, которому удался великолепный удар ножницами после высокой подачи с правого фланга.

  • «Аргентинос Хуниорс» занимает последнюю 26-ю строчку в Примере A. «Эстудиантес» идет на 17-м месте.
  • Лидерство в турнире захватил «Расинг».

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