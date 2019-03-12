Родной клуб Марадоны установил на стадионе гигантский надувной тоннель в честь Диего
Выглядит потрясно.
«Архентинос Хуниорс», родной клуб Диего Марадоны, установил огромный надувной тоннель в честь легендарного футболиста.
Через этот тоннель на поле выходили игроки «Архентинос Хуниорс» и «Велес Сарсфилд» перед матчем 22-го тура чемпионата Аргентины.
- Матч между командами завершился со счетом 0:0.
- Марадона играл за «Архентинос Хуниорс» в 1976-1981 годах и забил 116 мячей в 166 матчах.
- В настоящий момент Диего совмещает работу в руководстве брестского «Динамо» и тренерскую деятельность в мексиканском клубе «Дорадос».
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