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Родной клуб Марадоны установил на стадионе гигантский надувной тоннель в честь Диего

Родной клуб Марадоны установил на стадионе гигантский надувной тоннель в честь Диего
Eurosport

48 мин. назад

Выглядит потрясно.

«Архентинос Хуниорс», родной клуб Диего Марадоны, установил огромный надувной тоннель в честь легендарного футболиста.

Через этот тоннель на поле выходили игроки «Архентинос Хуниорс» и «Велес Сарсфилд» перед матчем 22-го тура чемпионата Аргентины.

  • Матч между командами завершился со счетом 0:0.
  • Марадона играл за «Архентинос Хуниорс» в 1976-1981 годах и забил 116 мячей в 166 матчах.
  • В настоящий момент Диего совмещает работу в руководстве брестского «Динамо» и тренерскую деятельность в мексиканском клубе «Дорадос».

Марадона признал своими трех детей, которых он зачал на Кубе во время лечения от наркозависимости

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