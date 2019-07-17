Экс-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси все-таки перейдет в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Способствовать переходу итальянца может то, что должность спортивного директора клуба занимает его бывший одноклубник Николас Бурдиссо. Де Росси также нравится атмосфера стадиона «Ла Бомбонера» и дух игравшего за «Боку» Диего Марадоны. «Я не могу закончить карьеру, не сыграв за «Боку», – цитирует слова Де Росси Бурдиссо Marca.

Де Росси всю карьеру провел в «Роме», но в конце сезона-2018/19 покинул клуб.

Даниэле – второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по матчам в футболке «Ромы».

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