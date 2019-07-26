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«Бока Хуниорс» объявила о подписании Де Росси
Легендарный полузащитник завершит карьеру в чемпионате Аргентины.
«Бока Хуниорс» объявила о подписании контракта с итальянским полузащитником Даниэле де Росси.
Видео с 36-летним игроком в футболке «Боки» опубликовано в официальном твиттере аргентинского клуба. Детали подписанного соглашения не разглашаются.
- Де Росси на протяжении всей карьеры (2002-2019 гг.) выступал за «Рому».
- По окончании сезона-2018/19 у Даниэле истек контракт с родным клубом, и «джалоросси» не стали его продлевать.
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