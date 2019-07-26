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«Бока Хуниорс» объявила о подписании Де Росси

«Бока Хуниорс» объявила о подписании Де Росси
Eurosport

25 мин. назад

Легендарный полузащитник завершит карьеру в чемпионате Аргентины.

«Бока Хуниорс» объявила о подписании контракта с итальянским полузащитником Даниэле де Росси.

Видео с 36-летним игроком в футболке «Боки» опубликовано в официальном твиттере аргентинского клуба. Детали подписанного соглашения не разглашаются.

  • Де Росси на протяжении всей карьеры (2002-2019 гг.) выступал за «Рому».
  • По окончании сезона-2018/19 у Даниэле истек контракт с родным клубом, и «джалоросси» не стали его продлевать.

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