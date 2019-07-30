Полузащитник «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси поделился первыми впечатлениями от перехода в аргентинский клуб.

«Я 36 лет прожил в одном месте. Я боялся ехать сюда с семьей, но был уверен, что это необходимо. Этот шаг вызвал во мне, 36-летнем мужчине, большой страх. Но все, что вижу здесь, подтверждает правильность моего решения. Мне не нужно что-то еще: я приехал играть в футбол.

Я 20 лет прожил в сумасшедшей среде, где футболом больны 24 часа в сутки. Я мог поехать в место поспокойнее или наоборот туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме. Я выбрал второй вариант и уверен, что моя семья насладится этим выбором.

Я приехал в страну с самыми сумасшедшими болельщиками в мире. Если бы я учил своих детей так, чтобы они не хотели жить в Аргентине, я бы допустил ошибку. Мы рады быть здесь», – сказал Де Росси.

Де Росси на протяжении всей карьеры (2002-2019 гг.) выступал за «Рому».

По окончании сезона-2018/19 у Даниэле истек контракт с родным клубом, и «джалоросси» не стали его продлевать.

«Не могу закончить карьеру, не сыграв за «Боку». Де Росси переезжает в Аргентину

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