В конце сезона «Рома» объявила, что не продлит контракт Даниэле де Росси. Наследник Тотти покинул Рим после 18 лет в клубе в поисках нового челленджа. Тогда же поползли слухи на тему того, куда занесет бородатого итальянца: среди вариантов всплывали команды Серии А (от «Интера» до «Сампдории»), клубы MLS, «Зенит» и даже тренерский штаб Гвардиолы, но больше всего недоверия вызывали сплетни, отправлявшие легенду в Аргентину.

Переход в «Боку» казался максимально нелогичным: мужчина пропадет с радаров европейских фанатов и едва ли заработает на безбедную пенсию (по последнему контракту с «джаллоросси» полузащитник получал 3 млн евро в год, за шесть месяцев в Аргентине он заработает в районе 500 тысяч). Кроме того, Буэнос-Айрес не Рим или условный Лос-Анджелес. Но для Де Росси этот переход – инъекция адреналина, гормона, который экс-кэп «Ромы» котирует выше денег, славы и титулов.

99% современных игроков выжимают из индустрии максимум, рубят кэш для себя и пары будущих поколений. Говорят правильные слова в интервью, правильно питаются, тренируются, меняют команды. Пацанов с юного возраста учат не только пинать мяч, но и грамотно подавать собственный бренд. Даниэле повезло родиться в другое время: в таких реалиях он бы оставил футбол.

36-летний Де Росси позже остальных легендарных полузащитников нулевых завязал с серьезным футболом: Иньеста докатывает в Японии, а все остальные уже закончили. Хави и Лэмпард тренируют, Скоулз периодически мелькает в телике, Пирло и Бекхэм сосредоточились на бизнесе. Футбольный интеллект и скиллы никогда не были сильными качествами тяжелого и медлительного Де Росси. Даниэле компенсировал это харизмой, работоспособностью и другими вещами, за которые отвечает бешеный характер. Недостаток техники и таланта отлично восполняют страсть и душа. Вся его карьера – подтверждение тезиса.

Перед ЧМ-2006 Марчелло Липпи видел в Де Росси игрока основы, но в матче с США на групповом этапе полузащитник мощным ударом с локтя отправил Брайана Макбрайда в нокдаун. Реф оценил панч Де Росси на красную карточку – в цвет струившейся из головы американца крови.

Итальянец извинился перед парнем и фанами, а заодно покаялся перед ФИФА в открытом письме. Изначально полузащитнику давали пять матчей бана, но впечатлились красноречием и сократили наказание до четырех. Получалось, что Де Росси сыграет лишь в потенциальном финале. Тот матч запомнился другими событиями, но Даниэле вышел на поле вместо Тотти и забил пенальти в серии. Животная жестокость и буйства на поле – выражение его натуры, воспитанной на старомодных идеалах самоотверженности и бесстрашия. Ради фанов родного клуба он вырывал у соперников мяч вместе с ногами, орал на судей и заряжал партнеров драйвом, граничащим с одержимостью. Кстати, Де Росси умеет не только в рукопашную: за итальянцем закрепилось звание главного футбольного костолома и ему это нравится. Даже узаконил репутацию убойным тату:

Де Росси отличается от других футболистов-психов вроде Суареса и Косты, которые ради победы готовы грызть соперников, топтаться на них и исполнять любые низости. Эмоции Даниэле чаще всего брали верх над разумом, но когда он справлялся с ними, на первый план выходило благородство. В матче против «Мессины» он ладошкой занес мяч в ворота и даже отпраздновал гол с партнерами, но после протестов от игроков соперника признался во всем рефу.

В 2008 году в семье Де Росси случилась трагедия: его тестя обнаружили в пригороде Рима с простреленным лицом. Мужчина увяз в мафиозных разборках и огорчил кого-то из столичных кланов. Через год «Рома» играла на выезде против «Сиены», и тиффози весь матч провоцировали Даниэле, скандируя отвратительное «Где же тесть?».

После финального свистка итальянец двинулся к домашней трибуне с желанием отдубасить пару местных фанов, но его вовремя обступили партнеры. Де Росси попробовал вырваться, но в итоге повис на плече у Марко Кассетти, пряча слезы от телекамер. Успокоившись, он поцеловал родную эмблему и ушел в раздевалку. Эта история идеально демонстрирует сущность Даниэле и его человеческую природу. Он максимально импульсивен и в каждое мгновение поступает так, как чувствует.

Все видели, как итальянцы поют национальный гимн. Человеку со стороны может показаться, что взрослые мужики ребячатся, пытаясь перекричать друг друга, и Де Росси всегда был одним из самых громких в команде.

Все бесовство, исходящее от полузащитника – это не позерство и не игра на камеру. Когда он в команде, то думает лишь о ее успехе. В судьбоносном стыковом матче квалификации ЧМ-2018 против Швеции Даниэле чуть не набросился на ассистента Вентуры, отправившего его на разминку. «Какого черта вы выпускаете меня? Нам нужна победа, а не ничья», – орал чокнутый бородатый дядя, указывая в сторону Инсинье.

А еще воспитанник «Ромы» маниакально одержим родным клубом. Естественно, больше всего на свете Де Росси любил рубиться против соседей из «Лацио». В 2015-м поломанный итальянец наблюдал за столичным дерби с трибун и как полный псих праздновал гол Эдина Джеко: вскочил в полупустой вип-ложе (видимо, подумал о безопасности окружающих), треснул по соседнему креслу и скандировал фамилию боснийского страйкера вместе со стадионом.

Романтики вроде Де Росси больше не появляются в современном футболе, и дело не только в преданности. На протяжении карьеры пресса отправляла его в самые разные клубы, в том числе примерно в каждый топ АПЛ. Итальянец лишь однажды чуть не поддался соблазну: в 2012 году «Сити» искал замену сдувшемуся Найджелу де Йонгу, и коуч «горожан» Роберто Манчини заказал шейхам соотечественника. Через несколько лет Даниэле рассказал, что клубы действительно общались, но сам он даже не думал об уходе. Единственное, что привлекало его в Манчестере – возможность встретиться с братьями Галлахерами из Oasis, кумирами итальянца. «Я вырос на их треках, знаю все песни наизусть», – так Де Росси объяснил страсть в одном из интервью. Кто еще может отдать клубу предпочтение из-за связи с музыкальными героями юности?

С Oasis связано и прощание Даниэле с «Ромой». По просьбе легенды, во время церемонии на «Стадио Олимпико» звучала песня манчестерской инди-команды. Итальянец выбрал трек «Masterplan» – лиричный гимн о всеобщем предопределении. Де Росси уходил так же, как делал все в римской карьере – страстно, эмоционально и нереально красиво.

Даниэле изящно заигрывал с аргентинским грандом. На стадии переговоров он откровенничал со спортдиром клуба Николасом Бурдиссо (с которым они пять лет гоняли за «джаллоросси»): «Я не мог закончить карьеру, не сыграв за «Боку». А на первой пресс-конференции признался новому клубу в любви с раннего детства: «Я фанател от «Боки» еще мальчишкой. Самое важное в жизни – реализовать мечты». Де Росси восторгается «Бомбонерой», ждет Суперкласико и респектует аргентинским фанатам, потому что знает – они такие же повернутые, как он сам: «Я мог бы отправиться в место поспокойнее, но выбрал клуб с самыми сумасшедшими болельщиками в мире».

Де Росси прожил карьеру, о которой мечтает любой: взял чемпионат мира со сборной, вписал имя в историю родного клуба, стал иконой Рима и остается собой даже на закате. Даниэле променял деньги, фейм и комфорт, потому что прислушался к сердцу и отправился туда, где оно будет и дальше бешено колотиться.

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