Легендарный итальянский полузащитник Даниэле де Росси отличился в дебютном матче за аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Это случилось в кубковой встрече против «Альмагро».

На 28-й минуте после подачи углового Де Росси без помех с нескольких метров вонзил мяч в сетку ударом головой.

К сожалению, дебют Де Росси не вышел удачным для команды. Основное время матча закончилось вничью (1:1), а в серии пенальти «Альмагро» выбил «Боку» – 3:1.

36-летний Де Росси перешел в «Боку» летом на правах свободного агента. Всю предыдущую карьеру он посвятил «Роме».

Отказать «Сити» и уехать в нищую Аргентину за адреналином. Де Росси – псих и романтик

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