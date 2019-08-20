Игрок «Эстудиантеса» пожонглировал мячом перед штрафной и забил безумной бисиклетой
Чудо-гол.
«Эстудиантес» из Ла Платы в матче третьего тура чемпионата Аргентины разгромил «Индепендьенте» – 3:0.
Третьим забитым мячом в прошедшей игре отметился полузащитник Энцо Калински. Аргентинец принял мяч на линии штрафной, находясь спиной к воротам, пожонглировал им и нанес неотразимый удар бисиклетой.
«Это самый красивый гол в моей карьере. После игры парни говорили: «Ты сумасшедший, как ты вообще это сделал?» – рассказал Калински.
- После трех туров на счету «Эстудиантеса» шесть очков, у «Индепендьенте» – три.
- «Эстудиантес» возглавляет бывший защитник «Барселоны» Габи Милито.
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