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Игрок «Эстудиантеса» пожонглировал мячом перед штрафной и забил безумной бисиклетой

Игрок «Эстудиантеса» пожонглировал мячом перед штрафной и забил безумной бисиклетой
Eurosport

51 мин. назад

Чудо-гол.

«Эстудиантес» из Ла Платы в матче третьего тура чемпионата Аргентины разгромил «Индепендьенте» – 3:0.

Третьим забитым мячом в прошедшей игре отметился полузащитник Энцо Калински. Аргентинец принял мяч на линии штрафной, находясь спиной к воротам, пожонглировал им и нанес неотразимый удар бисиклетой.

«Это самый красивый гол в моей карьере. После игры парни говорили: «Ты сумасшедший, как ты вообще это сделал?» – рассказал Калински.

  • После трех туров на счету «Эстудиантеса» шесть очков, у «Индепендьенте» – три.
  • «Эстудиантес» возглавляет бывший защитник «Барселоны» Габи Милито.

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