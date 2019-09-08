Фанаты «Химнасии» из Ла-Платы тепло поприветствовали нового главного тренера команды – Диего Марадону.

8 сентября на стадионе «Химнасии» прошла презентация Марадоны в качестве нового коуча. Посмотрите, как публика встретила легендарного в прошлом футболиста – встреча болельщиков с Диего Армандо получилась по-настоящему яркой.

«Я не волшебник. Мне нравится работать. Я люблю работать и получать за это деньги, я делал это всю мою жизнь», – сказал Марадона на презентации.

В настоящий момент «Химнасия» занимает последнюю 24-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Аргентины, на счету команды одно очко.

Предыдущим местом работы Марадоны был мексиканский клуб «Дорадос».

В последнем на данный момент матче «Химнасия» уступила родному клубу Марадоны – «Аргентинос Хуниорс» (0:1).

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