В Аргентине зарегистрировано 332 связанных с футболом смертельных инцидента

Адвокатское бюро из Аргентины Salvemos Al Fútbol составило список смертей, связанных с футболом. Выяснилось, что в стране зарегистрировано 332 таких случая.

На сайте компании приведен полный список жертв с 1922-го по конец 2018-го с кратким описанием причин и обстоятельств смерти. Больше всего людей погибло в фанатских разборках от огнестрельных и ножевых ранений.

Последний в жутком списке – фанат «Ривер Плейт», которому на момент смерти был 21 год. 9 декабря 2018 года парень отмечал победу в Кубке Либертадорес и возвращался домой, когда его подкараулили юные болельщики «Боки» и закололи насмерть. Всего в 2018-м зафиксировано 10 смертей в результате столкновения аргентинских фанатов.

В стране существует большое количество фанатских группировок, которые постоянно воюют между собой.

Летальные случаи в ходе их столкновений – обычное дело.

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