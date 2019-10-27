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В Аргентине зарегистрировано 332 связанных с футболом смертельных инцидента

В Аргентине зарегистрировано 332 связанных с футболом смертельных инцидента
Eurosport

1 час назад

Жуткие цифры.

Адвокатское бюро из Аргентины Salvemos Al Fútbol составило список смертей, связанных с футболом. Выяснилось, что в стране зарегистрировано 332 таких случая.

На сайте компании приведен полный список жертв с 1922-го по конец 2018-го с кратким описанием причин и обстоятельств смерти. Больше всего людей погибло в фанатских разборках от огнестрельных и ножевых ранений.

Последний в жутком списке – фанат «Ривер Плейт», которому на момент смерти был 21 год. 9 декабря 2018 года парень отмечал победу в Кубке Либертадорес и возвращался домой, когда его подкараулили юные болельщики «Боки» и закололи насмерть. Всего в 2018-м зафиксировано 10 смертей в результате столкновения аргентинских фанатов.

  • В стране существует большое количество фанатских группировок, которые постоянно воюют между собой.
  • Летальные случаи в ходе их столкновений – обычное дело.

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