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Марадона весело станцевал на балконе для фанатов своего клуба

Марадона весело станцевал на балконе для фанатов своего клуба
Eurosport

14 мин. назад

Эмоциональная разрядка перед важным матчем.

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона вышел на балкон отеля, чтобы поприветствовать собравшихся фанатов.

Команда 58-летнего Диего на выезде сыграет с «Ньюэллз Олд Бойз». Несколько сотен активных болельщиков пришли к гостинице, чтобы поприветствовать тренера. Марадона поприветствовал их, изобразив веселый танец.

  • Марадона возглавил клуб из чемпионата Аргентины в сентябре.
  • Статистика под его руководством не очень хороша: четыре поражения и всего одна победа.
  • «Химнасия» идет на предпоследнем месте национального чемпионата, набрав четыре очка в десяти играх.

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