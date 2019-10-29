Марадона весело станцевал на балконе для фанатов своего клуба
Эмоциональная разрядка перед важным матчем.
Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона вышел на балкон отеля, чтобы поприветствовать собравшихся фанатов.
Команда 58-летнего Диего на выезде сыграет с «Ньюэллз Олд Бойз». Несколько сотен активных болельщиков пришли к гостинице, чтобы поприветствовать тренера. Марадона поприветствовал их, изобразив веселый танец.
- Марадона возглавил клуб из чемпионата Аргентины в сентябре.
- Статистика под его руководством не очень хороша: четыре поражения и всего одна победа.
- «Химнасия» идет на предпоследнем месте национального чемпионата, набрав четыре очка в десяти играх.
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