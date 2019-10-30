Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона следил за выездным матчем своей команды в чемпионате Аргентины, сидя на троне.

Трон для 58-летнего Диего поставили сотрудники команды-соперника «Ньюэллс Олд Бойз» – за этот клуб Марадона выступал в сезоне-1993/94.

Возможно, так организаторы хотели поздравить главного аргентинца в истории: 30 октября Марадоне исполняется 59 лет.

«Химнасия» Марадоны победила со счетом 4:0 – это всего лишь вторая победа команды в сезоне.

После 11 туров ребята Диего идут на предпоследнем месте чемпионата Аргентины, набрав семь очков.

Марадона весело станцевал на балконе для фанатов своего клуба

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