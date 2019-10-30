Twitter

Марадона наблюдал за выездным матчем своей команды с королевского трона

Марадона наблюдал за выездным матчем своей команды с королевского трона
Eurosport

29 мин. назад

Разве Диего не заслужил?

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона следил за выездным матчем своей команды в чемпионате Аргентины, сидя на троне.

Трон для 58-летнего Диего поставили сотрудники команды-соперника «Ньюэллс Олд Бойз» – за этот клуб Марадона выступал в сезоне-1993/94.

Возможно, так организаторы хотели поздравить главного аргентинца в истории: 30 октября Марадоне исполняется 59 лет.

  • «Химнасия» Марадоны победила со счетом 4:0 – это всего лишь вторая победа команды в сезоне.
  • После 11 туров ребята Диего идут на предпоследнем месте чемпионата Аргентины, набрав семь очков.

Марадона весело станцевал на балконе для фанатов своего клуба

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Примера А

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте