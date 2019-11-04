«Бока Хуниорс» разгромила «Арсенал» в чемпионате Аргентины – 5:1.

Первый гол получился самым эпичными и грандиозным, ведь забил его легендарный Карлос Тевес. При этом 35-летний нападающий продемонстрировал роскошную физическую форму и координацию.

После розыгрыша штрафного мяч заметался в штрафной «Арсенала», Карлос подстроился под отскок и влепил мяч в сетку.

Карлос Тевес перешел в «Боку Хуниорс» в 2015 году.

Ранее Карлитос феерил за «Ман Сити», «МЮ», «Вест Хэм» и «Ювентус».

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