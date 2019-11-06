Диего Марадона опроверг слова своей дочери Джаннины, которая заявила, что легендарный футболист «умирает изнутри». Девушка сравнила Диего со львом в зоопарке, которого накачали таблетками, чтобы посетители могли зайти в клетку и обнять его.

«Я совсем не умираю. И я хорошо сплю, потому что работаю. Когда ты становишься старше, люди больше беспокоятся не о твоих делах, а о том, что останется после тебя. И я хочу всем сказать, что никому ничего не оставлю. Я потрачу все деньги на благотворительность. А сейчас я абсолютно здоров», – заявил Марадона.

В настоящий момент Диего Армандо руководит аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима».

У Марадоны восемь официально признанных детей: дочери Далма, Джаннина и Хана Марадона, сыновья Диего Джуниор и Фернандо Диегито и трое детей (все – мальчики), которые родились на Кубе, где экс-футболист проходил лечение от наркозависимости.

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