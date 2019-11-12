Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» презентовал обновленный стадион «Эстадио Хорхе Луис Хирши», реконструкция которого длилась с 2008 по 2019 гг.

Церемония открытия поразила зрителей бомбическим спецэффектом: на крышу стадиона прямо из неба выпрыгнула голограмма огненного льва – символа «Эстудиантес». После этого животное совершило небольшую прогулку по арене.

Пост президента «Эстудиантес» занимает известный в прошлом футболист Хуан Себастьян Верон.

Клуб из Ла-Платы идет на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Аргентины, отставание от «Бока Хуниорс» – 3 очка.

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