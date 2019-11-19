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Марадона ушел из «Химнасии» через 2,5 месяца после назначения

Марадона ушел из «Химнасии» через 2,5 месяца после назначения
Eurosport

18 мин. назад

Диего Армандо в своем репертуаре.

Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы.

Об этом заявил президент команды Габриэль Пеллегрино в эфире радиостанции La Red, его слова приводит аргентинское издание La Nacion.

«Марадона больше не является главным тренером клуба. Его помощники Себастьян Мендес и Адриан Гонсалес также покидают клуб», – отметил Пеллегрино.

  • «Химнасия» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона возглавил клуб, когда тот занимал последнее, 24-е место в таблице, имея в активе одно очко после пяти матчей.
  • «Химнасия» – один из старейших клубов в Аргентине, он был основан в 1887 году.

Марадона заявил, что его наследство не достанется семье. У аргентинца 8 детей

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