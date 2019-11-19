Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы.

Об этом заявил президент команды Габриэль Пеллегрино в эфире радиостанции La Red, его слова приводит аргентинское издание La Nacion.

«Марадона больше не является главным тренером клуба. Его помощники Себастьян Мендес и Адриан Гонсалес также покидают клуб», – отметил Пеллегрино.

«Химнасия» занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона возглавил клуб, когда тот занимал последнее, 24-е место в таблице, имея в активе одно очко после пяти матчей.

«Химнасия» – один из старейших клубов в Аргентине, он был основан в 1887 году.

Марадона заявил, что его наследство не достанется семье. У аргентинца 8 детей

Качай приложение Eurosport для iOS или Android