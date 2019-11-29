Экс-игрок «Металлиста» без причины ударил подругу. Она пожаловалась в полицию

Морелья Де Лас Эрас, подруга нападающего аргентинского «Расинга» Хонатана Кристальдо, показала следы избиения своим партнером.

По данным Buenos Aires Times, девушка уже обратилась в полицию по поводу случившегося – на следующей неделе футболист будет вызван в участок, где даст показания. По словам Морельи, в минувшее воскресенье Хонатан подошел к ней и, не сказав ни слова, ударил по лицу.

Видео с избитой девушкой можно посмотреть – тут.

Кристальдо провел один матч в составе сборной Аргентины. До «Расинга» игрок выступал за «Велес Сарсфилд», «Монтеррей», «Крус Асуль», «Палмейрас», «Болонью» и «Металлист».

«Расинг» занимает четвертую строчку в чемпионате Аргентины. В турнире участвуют 22 команды.

Де Лас Эрас и Кристальдо воспитывают двух детей.

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