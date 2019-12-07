Eurosport
Фанат «Ривер Плейт» заскучал на трибуне и понюхал что-то белое
Щедрый мужчина – предложил другу.
На матче аргентинской Суперлиги между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Ривер Плейт» произошел забавный эпизод – фанат гостей заскучал на трибуне и вдохнул порцию белого порошка.
Кажется, сама игра занимала его несколько меньше, чем содержимое пакетика. Болельщик продемонстрировал великодушие и предложил подкрепиться другу.
- «Ривер» победил со счетом 3:2.
- 23 ноября аргентинский клуб проиграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.
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