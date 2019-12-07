На матче аргентинской Суперлиги между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Ривер Плейт» произошел забавный эпизод – фанат гостей заскучал на трибуне и вдохнул порцию белого порошка.

Кажется, сама игра занимала его несколько меньше, чем содержимое пакетика. Болельщик продемонстрировал великодушие и предложил подкрепиться другу.

«Ривер» победил со счетом 3:2.

23 ноября аргентинский клуб проиграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.

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