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Фанат «Ривер Плейт» заскучал на трибуне и понюхал что-то белое

Фанат «Ривер Плейт» заскучал на трибуне и понюхал что-то белое
Eurosport

1 час назад

Щедрый мужчина – предложил другу.

На матче аргентинской Суперлиги между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Ривер Плейт» произошел забавный эпизод – фанат гостей заскучал на трибуне и вдохнул порцию белого порошка.

Кажется, сама игра занимала его несколько меньше, чем содержимое пакетика. Болельщик продемонстрировал великодушие и предложил подкрепиться другу.

  • «Ривер» победил со счетом 3:2.
  • 23 ноября аргентинский клуб проиграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.

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