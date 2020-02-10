«Расинг» обыграл «Индепендьенте» в матче 19-го тура аргентинской Суперлиги – 1:0.

Единственный мяч забил чилиец Марсело Диас. Он же стал автором самого яркого эпизода матча – во время одной из пауз Диас начал есть банан и затем, по-прежнему жуя фрукт, разыграл с партнерами штрафной удар.

Диас провел несколько лет в Европе – Марсело выступал за «Базель», «Гамбург» и «Сельту».

Прошедшую игру команды закончили с четырьмя удалениями: в составе «Расинга» красные карточки получили Габриэль Ариас и Леонардо Сигали, в составе «Индепендьенте» – Лукас Ромеро и Сесилио Домингес.

В турнирной таблице аргентинской Суперлиги «Расинг» занимает пятое место, «Индепендьенте» – 14-е.

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