Легенда аргентинского футбола Диего Марадона стал объектом для публикаций в медиа после матча «Химнасии» – клуба, который он тренирует.

На видеоролике видно, как человек из команды (по информации AS, клубный доктор) принес 59-летнему Диего что-то, напоминающее пачку лекарств. Когда Марадона взял предложенное, ассистенты поднялись со скаймеки и прикрыли его от камер, делая вид, что внимательно следят за игрой.

La Nacion сообщает, что аргентинец принимал препарат для понижения давления, так как очень нервничал во время матча, а помощники прикрыли его, чтобы за здоровье коуча не переживали болельщики.

«Химнасия и Эсгрима» Марадоны проиграла «Росарио» со счетом 0:1.

Команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

Марадона наблюдал за выездным матчем своей команды с королевского трона

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке