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Ассистенты прикрыли Марадону, когда ему принесли таблетки. Говорят, это были препараты от давления
Диего закрыли от камер, чтобы болельщики не переживали о его здоровье.
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона стал объектом для публикаций в медиа после матча «Химнасии» – клуба, который он тренирует.
На видеоролике видно, как человек из команды (по информации AS, клубный доктор) принес 59-летнему Диего что-то, напоминающее пачку лекарств. Когда Марадона взял предложенное, ассистенты поднялись со скаймеки и прикрыли его от камер, делая вид, что внимательно следят за игрой.
La Nacion сообщает, что аргентинец принимал препарат для понижения давления, так как очень нервничал во время матча, а помощники прикрыли его, чтобы за здоровье коуча не переживали болельщики.
- «Химнасия и Эсгрима» Марадоны проиграла «Росарио» со счетом 0:1.
- Команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.
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