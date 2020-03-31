Лев Яшин – первый и главный человек, которым гордится русский и советский футбол. Великий вратарь «Динамо» принес в игру что-то новое – немногие люди с одной шестой части суши считаются новаторами в какой-либо области, Яшину же это удалось. Игра на выходах, активные действия в штрафной и на перехвате – до Великой Отечественной голкиперы застывали на ленточке и не показывали иных умений, кроме реакции и превосходного владения телом. Лев Иванович не был первым, но стал тем, кто показал миру – можно не отражать удары, а предотвращать их.

Амадео Каррисо удивлял зрителей точно так же, как и Яшин, но делал это на другой части планеты. Когда в Бразилии после ЧМ-2014 прошел саммит голкиперов ФИФА, все восхищались Мануэлем Нойером, трансформировавшим позицию. 27 экспертов по игре в раме говорили о текущих трендах, и только экс-голкипер «Индепендьенте» и «Бока Хуниорс» Эстебан Погани казался спокойным. «В Аргентине мы видели то же самое в 60-х с Каррисо», – увещевал коллег ветеран.

Амадео родился в 1926 году в маленьком городке Руфино. Он впервые встал в ворота в 14 – парни по соседству все спорили, кому достанется самая скучная позиция на поле, и определили туда долговязого знакомого. «Меня и дальше посылали в раму, мы играли против 15-летних подростков и 30-летних мужиков, и я нормально управлялся с мячом. Наверное, тогда и понял, что это станет моей профессией», – упал в воспоминания Каррисо.

Мечту сына заметил отец. Мануэль Каррисо работал на железной дороге и хотел, чтобы мальчик достиг большего, чем он сам. Мужчина подошел к легкоатлету Эктору Берре, занявшему седьмое место в прыжках в длину на Олимпиаде-1932, – они трудились вместе, олимпионики в довоенные годы не получали гигантских гонораров и впахивали на гражданке.

Берра написал письмо легенде «Ривер Плейт» Карлосу Пеуселье, отвечавшему за рекрутинг молодых талантов. Амадео с Мануэлем 15 часов тряслись в поезде до Буэнос-Айреса, чтобы главный клуб Аргентины дал им шанс. После изнурительного путешествия и тяжелого просмотра среди сотен мальчишек Пеуселье подошел именно к Каррисо-младшему: «Что ж, сынок, скажи отцу, что вы остаетесь».

Приходить в тот «Ривер» было очень тяжело. Команду называли «Машиной» за фантастическую атаку и невероятную стабильность – за 10 сезонов столичный клуб лишь однажды не попал в топ-3 и взял четыре титула. Но в 1945-м тренером стал тот самый Карлос Пеуселья, который доверил ворота 18-летнему Амадео. Тинейджер пропустил в матче с «Индепендьенте», но «миллионеры» победили – 2:1. В том сезоне «Ривер Плейт» стал чемпионом, но Каррисо провел всего четыре матча и пропустил пять мячей. Не лучшая статистика, чтобы сразу попадать в основу гранда.

Полноценный взлет новой звезды – это 1949-й, в котором молодой воротчик засушил 15 из 34 матчей. Наблюдать за Амадео в раме было весело. Он первым в Аргентине (вероятно, и во всей Южной Америке) не скучал в штрафной и выбегал на перехваты. Его полет за мячом и ловля дальнего заброса одной рукой поражала – наверное, для 2020-го это все равно что заднее сальто на выходе.

Амадео первым действовал как либеро и помогал защитникам с розыгрышем. Бросался в ноги форвардам, чтобы не допустить удар. Прессинговал чужих латералей и обводил их чуть ли не во вратарской. Тогда соперники считали это невозможным и не слишком старались в отборе. За ловкость и цепкость ему дали прозвище Тарзан – на фотографиях он летал за мячами, словно на лианах.

Амадео Каррисо, Аргентина – Чили, 1957 годGetty Images

В Аргентине до сих пор вспоминают Суперкласико-1954, когда лучший бомбардир «Боки» Хосе Борельо пошел на оставшегося сзади вратаря «Ривера». Каррисо не испугался и не выбил за боковую – наоборот, выдержал прессинг, эффектно пробросил мяч мимо форварда и спокойно отдал ближнему.

Для фанатов «Хуниорс» Амадео тут же стал врагом №1, а жест – неуважением при счете 3:0, но игрок лишь пожал плечами: «Если что-то пошло не так, то это не моя вина». Сейчас этот момент залили бы в TikTok и закрутили до тошноты – тогда не было даже записи, из свидетелей остались лишь зрители на «Монументале».

До трансфера на вратарскую позицию Каррисо играл центрального нападающего и мечтал не только отражать мячи, но и класть их в сетку. «Тем, кто на передней линии, всегда весело. Ведь почему чаще всего критикуют вратарей? За то, что они не выдвигаются вперед!» – весело воскликнул аргентинец.

Амадео Каррисо (Аргентина), Уве Зеелер (Германия), ЧМ-1958Imago

Журналистов удивляла опасная манера Амадео, но пока это работало, претензий не возникало ни у медиа, ни у тренеров. «Меня всегда бесило, что на ворота всегда ставили жирных и самых бесполезных, – кипятился Тарзан. – Хочу, чтобы зрители и репортеры осознавали важность в команде классного голкипера. Хочу приносить клубу очки – у вратаря есть интуиция, чтобы вовремя выйти из створа и начать атаку. Истории «Ривер Плейт» нужны голкиперы с таким видением игры». Клопп и Гвардиола понимающе качают головами.

Поразительно, но до конца 50-х экипировка южноамериканских вратарей ничем не отличалась от полевых футболистов – единицы позволяли себе кепки, остальных выделял только цвет формы. В 1957-м Каррисо увидел у итальянца Джованни Виолы в товарищеском матче перчатки на руках и спросил про плюсы-минусы-подводные камни. «С ними остается меньше царапин, мяч лучше лежит в руке, и удары не так сильно чувствуются», – терпеливо просветил коллегу трехкратный чемпион Серии А и подарил ему инвентарь. Аргентинец опробовал их в ближайшем матче с «Расингом» и задал еще одну новую моду.

Амадео, как и Яшин, пережил неудачный турнир со сборной – на ЧМ-1958 Аргентина крупно проиграла в решающем матче Чехословакии 1:6 и даже не вышла в плей-офф. «Не знаю, что произошло, но у нас был большой разрыв с европейцами. Там, где аргентинец положится на технику, местные возьмут физикой», – грустно объяснял провал голкипер.

В 1969-м Каррисо и Яшин встретились в товарищеском матче в Перу. Легенда «Ривер Плейт» усилил местную «Алианса Лиму», чтобы сыграть против московского «Динамо». Лев провел в воротах только 45 минут и запомнился трибунам тремя сэйвами. Амадео же пропустил с пенальти и будто уступил советскому сопернику, но во втором тайме заработал ассист после сильного выноса к чужим воротам – 2:2. После финального свистка футбольные новаторы обнимались и удивлялись одинаковой манере игры. «Конечно, это просто совпадение, но для меня оно много значит», – заявил Тарзан.

Каррисо оставался в футболе до 44, затем недолго потренировал и переключился на должность почетного президента «Ривера». За ним так и остался рекорд по проведенным матчам за столичный клуб, а сухую серию в аргентинской лиге (769 минут) превзошли только пару лет назад. В 2011-м аргентинский парламент даже объявил день рождения Амадео национальным праздником – Днем вратаря.

Они со Львом Ивановичем шли друг за другом и во многом копировали путь на расстоянии тысяч километров. Но главное совпадение случилось только сейчас – 93-летний Каррисо скончался 20 марта. Ровно 30 лет назад, день в день, не стало Яшина.

Их судьбы кажутся неразделимыми одна от другой, вратари словно были близнецами, разлученными в детстве. Именно благодаря им в мировом футболе появились голкиперы-чистильщики, Тер Штеген и Алиссон, Эдерсон и Нойер обязаны карьерами этим двум джентльменам. Наверняка и на небесах Каррисо с Яшиным долго спорят, чья очередь вылетать в штрафной за длинным забросом с чужой половины. Вряд ли они после смерти обходятся друг без друга.

Король Лев. Почему Яшин действительно крут

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