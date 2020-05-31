Соответствующий пункт есть в контракте игрока.

Вратарь мексиканского «Тигреса» Науэль Гусман может безо всякой компенсации вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз», если в аргентинский клуб перейдет Лионель Месси.

Гусман, как и Лео, родился в Росарио и представлял академию местного клуба. До 2014 года он играл за родную команду, а после отправился в Мексику. «Я предложил этот пункт, и они согласились. Единственный вариант, при котором меня отпустят в «Ньюэллс» даже с действующим контрактом – если туда вернется Месси. Я был бы рад этому, ведь и Месси хочет того же. У него есть желание поиграть в Аргентине, хотя это будет сложно осуществить», – рассказал Гусман TyC Sports.

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Лео не раз говорил о желании вернуться в клуб детства.

Гусман становился чемпионом в Аргентине и Мексике.

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