Тевес: «Объединю Месси и Роналду в одной команде на прощальном матче»

Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»)
Фото: Getty Images
Жаль, что Карлито заканчивает. Но есть возможность посмотреть на Лео с Кришем вместе.
Бывший нападающий «МЮ», «Ман Сити» и «Ювентуса» Карлос Тевес поделился планами на организацию возможного прощального матча.
«Если бы я собирал команду, то в ней были бы (Джанлуиджи) Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Андреа Пирло, Пол Скоулз, Поль Погба, Криштиану (Роналду), Лео Месси и Уэйн Руни.
Тевес выиграл с «Бокой» Суперкубок Аргентины и стал вторым аргентинцем после Месси по числу титулов
Но пока отметаю все возможные разговоры о будущем – не хочу быть рабом собственных слов.
Конечно, в Аргентине я буду играть только за «Бока Хуниорс». Но хотел бы вернуться в «Вест Хэм», чтобы мне все полгода аплодировали. Из всех европейских клубов, за которые я выступал, «молотков» люблю больше всего», – цитирует Тевеса Marca со ссылкой на Radio La Red.
- «Бока» предложила 36-летнего Тевеса контракт до декабря 2020 года, форвард заявил, что согласился, и передаст всю зарплату по оставшемуся соглашению на благотворительность.
- Карлито выступал вместе с Роналду с 2007 по 2009 гг. в «Манчестер Юнайтед», а с Лионелем Месси пересекался в сборной Аргентины.
Тевес: «Роналду учился, как уходить от соперников. Месси тренировал только штрафные»
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