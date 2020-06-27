Футбол
Примера А

Тевес: «Объединю Месси и Роналду в одной команде на прощальном матче»

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Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Жаль, что Карлито заканчивает. Но есть возможность посмотреть на Лео с Кришем вместе.

Бывший нападающий «МЮ», «Ман Сити» и «Ювентуса» Карлос Тевес поделился планами на организацию возможного прощального матча.

«Если бы я собирал команду, то в ней были бы (Джанлуиджи) Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Андреа Пирло, Пол Скоулз, Поль Погба, Криштиану (Роналду), Лео Месси и Уэйн Руни.

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Но пока отметаю все возможные разговоры о будущем – не хочу быть рабом собственных слов.

Конечно, в Аргентине я буду играть только за «Бока Хуниорс». Но хотел бы вернуться в «Вест Хэм», чтобы мне все полгода аплодировали. Из всех европейских клубов, за которые я выступал, «молотков» люблю больше всего», – цитирует Тевеса Marca со ссылкой на Radio La Red.

  • «Бока» предложила 36-летнего Тевеса контракт до декабря 2020 года, форвард заявил, что согласился, и передаст всю зарплату по оставшемуся соглашению на благотворительность.
  • Карлито выступал вместе с Роналду с 2007 по 2009 гг. в «Манчестер Юнайтед», а с Лионелем Месси пересекался в сборной Аргентины.

Тевес: «Роналду учился, как уходить от соперников. Месси тренировал только штрафные»

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