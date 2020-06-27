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Diario El Dia: 40-летний Роналдиньо возобновит карьеру в клубе Марадоны

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Роналдиньо, Диего Марадона, финал Олимпиады-2008 Аргентина – Нигерия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Но пока легенда «Барсы» сидит под домашним арестом.

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может возобновить карьеру.

40-летняя экс-суперзвезда «Барселоны» раздумывает над возвращением в футбол. Его новым клубом в этом случае станет аргентинская «Химнасия Ла Плата», которую тренирует Диего Марадона. Игрок и менеджмент команды еще не провели никаких переговоров, но Марадона рассчитывает, что Роналдиньо присоединится к его фирме.

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Сейчас Ронни находится под домашним арестом в Парагвае за незаконное пересечение границы по поддельному загранпаспорту. Судебное производство в этой южноамериканской стране временно приостановлено из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Diario El Dia.

Роналдиньо мог перейти в «Химнасию» в 2016 году. Клуб предлагал соглашение с зарплатой в 1,5 миллиона долларов в год, но брат и агент футболиста Роберто де Ассис Морейра заявил, что бразилец не перейдет в «Ла Плату».

  • Последним клубом Ронни в большом футболе был «Флуминенсе», с которым расторг контракт по обоюдному согласию в сентябре 2015 года.
  • После игры за два индийских клуба по мини-футболу Роналдиньо окончательно ушел из большого спорта в январе 2018 года.

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