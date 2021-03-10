В среду, 10 марта, в Аргентине пройдет митинг с требованием справедливого расследования обстоятельств смерти экс-футболиста сборной Диего Марадоны.

Организаторы демонстрации заявили, что пройдут с лозунгами «Он не умер, его убили!», «Справедливость для Диего» и «Суд и наказание виновным». Они планируют старт митинга у памятника Обелиско в центре Буэнос-Айреса. Шествие намечено на 18:00 по местному времени (ночь с 10 на 11 марта в 0:00 мск).

В понедельник, 8 марта, департамент юстиции поручил собрать медицинскую комиссию, чтобы расследовать смерть Марадоны. Об этом сообщило агентство Reuters

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Марадоны не стало в возрасте 60 лет. Он умер от сердечного приступа в собственном доме в пригороде Буэнос-Айреса. За две недели до смерти аргентинца выписали из больницы после операции на головном мозге.

Диего Армандо стал чемпионом мира-1986 и дважды побеждал в Серии А с «Наполи».

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