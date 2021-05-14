Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» от Аргентины Алина Лус Аксельрад почтила память бывшего капитана сборной Диего Марадоны.
На представлении национальных костюмов 22-летняя девушка вышла в бело-голубой форме «альбиселесте» с номером 10, высоких гетрах и с футбольным мячом. Затем Аксельрад расстегнула футболку и показала майку с изображением Диего Армандо. Она продефилировала по подиуму в этом луке и продемонстрировала десятку и фамилию Марадоны на спине.
Примера А
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«В этом году мой аргентинский костюм вдохновлен страстью, которая нас объединяет. Тем чувством, которое заставляет 23 провинции вместе кричать после забитого мяча. Это гордость, когда ты путешествуешь и слышишь: «Эй, Месси, Марадона» – это Аргентина. Это страсть – как матчи «Ривера» и «Боки», игры «Бельграно» и «Тальереса». Очень довольна темой моего костюма», – объяснила Аксельрад (цитата по Ole).
- Конкурс проходит в голливудском Seminole Hard Rock Hotel & Casino во Флориде, США. Основное соревнование стартует 16 мая.
- Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от внезапной остановки сердца, вызванной острым отеком легких.
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