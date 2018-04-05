Футболисты выложили в инстаграм видео с издевательствами над котом и потеряли работу

Игроки венесуэльского клуба «Сулия» Дэвид Баррето и Эдуин Куэро опубликовали видео в инстаграм с издевательствами над белым котом. Изверги тянули животное за конечности, после чего выбросили в окно.

После негативных отзывов футболисты удалили ролик, но наказание все равно их настигло – клуб провел расследование, по итогам которого расторг контракты с мучителями, пишет The Sun.

Руководство «Сулии» осудило действия Баррето и Куэро, заявив о недопустимости насилия над животными, и посоветовало игрокам обратиться к психологу.

«Сулия» была основана в 2005 году.

В 2016-м клуб стал чемпионом Венесуэлы.

На YouTube спорт особенно хорош