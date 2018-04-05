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Футболисты выложили в инстаграм видео с издевательствами над котом и потеряли работу

Футболисты выложили в инстаграм видео с издевательствами над котом и потеряли работу
Eurosport

1 час назад

Их бы в поликлинику сдать.

Игроки венесуэльского клуба «Сулия» Дэвид Баррето и Эдуин Куэро опубликовали видео в инстаграм с издевательствами над белым котом. Изверги тянули животное за конечности, после чего выбросили в окно.

После негативных отзывов футболисты удалили ролик, но наказание все равно их настигло – клуб провел расследование, по итогам которого расторг контракты с мучителями, пишет The Sun.

Руководство «Сулии» осудило действия Баррето и Куэро, заявив о недопустимости насилия над животными, и посоветовало игрокам обратиться к психологу.

  • «Сулия» была основана в 2005 году.
  • В 2016-м клуб стал чемпионом Венесуэлы.

На YouTube спорт особенно хорош

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