Other Agency
Футболисты выложили в инстаграм видео с издевательствами над котом и потеряли работу
Их бы в поликлинику сдать.
Игроки венесуэльского клуба «Сулия» Дэвид Баррето и Эдуин Куэро опубликовали видео в инстаграм с издевательствами над белым котом. Изверги тянули животное за конечности, после чего выбросили в окно.
После негативных отзывов футболисты удалили ролик, но наказание все равно их настигло – клуб провел расследование, по итогам которого расторг контракты с мучителями, пишет The Sun.
Руководство «Сулии» осудило действия Баррето и Куэро, заявив о недопустимости насилия над животными, и посоветовало игрокам обратиться к психологу.
- «Сулия» была основана в 2005 году.
- В 2016-м клуб стал чемпионом Венесуэлы.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте