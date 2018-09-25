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Красавчик из «Андерлехта» забил по нереальной дуге и почти сделал из тренера мем

Красавчик из «Андерлехта» забил по нереальной дуге и почти сделал из тренера мем
Eurosport

1 час назад

Иван Сантини умеет вдохновлять.

Красота случилась в матче восьмого тура чемпионата Бельгии между «Андерлехтом» и «Стандардом». До 72-й минуты голов не было, потом включился Иван Сантини. Хорват принял мяч в штрафной гостей и нанес шикарный удар в дальний угол за шиворот вратарю.

Зрители сошли с ума, а сильнее всех вдохновился коуч «Андерлехта» Хейн Ванхазебраук. Если бы это был топ-чемпионат, то лицо тренера уже стало бы мемом.

  • «Андерлехт» вырвал победу у «Стандарда» на 94-й минуте – 2:1.
  • 29-летний Сантини перешел из «Кана» летом и уже забил за «Андерлехт» 8 мячей в восьми матчах чемпионата.
  • С 2017 года Иван вызывается в сборную Хорватии и провел за команду 4 матча.

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