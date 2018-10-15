Бельгийский вратарь ударил в падении через себя и спас команду от поражения в дополнительное время

Матч второго любительского дивизиона Бельгии между командами «Ольса Бракел» и «Расинг Гент» так бы и остался никому не нужен, если не одно но. Фантастический, но не самый пластичный удар вратаря Кевина Франса в падении через себя.

22-летний кипер подключился на стандарт на второй дополнительной минуте ко второму тайму и помог своей команде отыграться с 0:2.

В своем дивизионе (в классификации Бельгии это четвертая лига) «Расинг» идет 11-м, их соперники – предпоследние 15-е.

Прошлым летом Франс перешел в «Расинг» из «Дейнзе», такой же любительской команды.

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