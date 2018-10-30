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Гений из бельгийского подземелья искривил пространство и забил гол по невообразимой дуге

Гений из бельгийского подземелья искривил пространство и забил гол по невообразимой дуге
Eurosport

35 мин. назад

Это было очень красиво.

Полузащитник клуба второго бельгийского дивизиона «Мехелен» Онур Кайя забил потрясающий гол в матче против «КСВ Руселаре».

Футболист получил мяч в центре поля, красиво обыграл соперника, затем, продвинувшись на 10 метров, по дуге направил мяч в дальнюю девятку и удвоил преимущество команды – 2:0.

  • «Мехелен» в конце забил еще один мяч. Точнее, его в свои ворота занес защитник Баптист Шмиссер.
  • После 11-ти туров «Мелехен» лидирует в турнирной таблице.
  • Онур впервые отметился голом в сезоне-2018/19.
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